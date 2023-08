Depuis 1974, Climat Bois propose ses créations originales et solidaires de tables et chaises pour l’univers de la cuisine dans le secteur de la solidarité. A l’origine fabricant en sous-traitance pour d’autres distributeurs de mobilier de qualité, elle est rapidement devenu une marque à part entière connue et reconnue dans le secteur du social.

Avec la création de produits innovants à partir de matières premières 100% recyclables, Climat Bois offre un large choix de formes et de coloris ainsi que la possibilité inédite de fabrication d’ensembles complets sur mesure à destination d'associations et autres acteurs de terrain.

Donc voici un petit geste pour les 50 ans d'activités d'une structure solidaire

